ليبيا – أمر النائب العام الصديق الصور عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية ، بمباشرة إخلاء ما مساحته (591) هكتار من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية والمباني والمنشآت التي أقيمت عليها.

كما أمر النائب العام ولقاً للمكتب الاعلامي التابع له بتعيين حدود الغابات العامة والمراعي المملوكة للدولة الليبية، ووضع العلامات الدالة عليها كافة وحصر المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي محل الإخلاء لإستبانة العقارات الراجعة للدولة الليبية وتمييزها عن المشيدة بالمخالفة للتشريعات النافذة ، تمهيداً للأمر بإزالة هذه الأخيرة وتسليم المملوكة للدولة الليبية للجهة المختصة بإدارة شؤونها .

ويأتي ذلك إزاء انكشاف وقائع التعدي على الغابات العامة في بلدية القره بوللي وتحقق إلحاق الضرر بها، نتيجة ممارسة مرتكبيها لسلطتي الاستغلال والتصرف بالمخالفة لأحكام التشريعات التي تحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية .

واستناداً إلى نتائج التحقيقات المجراة بمعرفة نيابة شرق طرابلس الإبتدائية ؛ التي عززت الدليل على صحة ارتكاب الجناة لأفعال قطع الأشجار وجرف تربة الغابات والمراعي العامة وتشيد المباني والمنشآت والتصرف في أجزاء من الأراضي الداخلة في منظومة الحماية ، وفق بيانات الرفع المساحي والرسم التخطيطي والمعلومات المحفوظة طرف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .

وبذلك قام عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز إجراء إخلاء الأراضي المملوكة للدولة الليبية – الغابات العامة – وتعيين حدودها ووضع العلامات الدالة عليها ؛ واخذوا في حصر الآبار والمباني والمنشآت العائدة للدولة الليبية .