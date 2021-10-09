ليبيا – قال الناشط والمحلل السياسي جمال الفلاح إن بيان اللجنة العسكرية “5+5” يؤكد الأرضية المشتركة بين القادة العسكريين وهو ما يدعو للتفاؤل كون هذا المسار الأمني والعسكري من أنجح المسارات، وقد نجح في وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وفتح الطريق الساحلي والعديد من الخطوات الأخرى.

الفلاح أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن نجاح المسار العسكري يعني استقرار ليبيا أمنيا وسياسيا، وكذلك على الصعيد المحلي والخدمي ونجاح إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأشار إلى أن اللجنة كان لديها الرغبة الحقيقية للعمل بجدية وإنهاء الصراع وإخراج المرتزقة.

وأردف أن اللجنة واجهت العديد من الهجمات من الأطراف السياسية خاصة بعد قراراتها وتوصياتها بتجميد الاتفاقيات العسكرية، خاصة من الأطراف المحسوبين على الوجود التركي، ووصلوهم إلى هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها يعطي أمل كبير للشعب الليبي.

ولفت إلى أن هذا البيان صدر برعاية دولية خاصة الإدارة الأمريكية، والبيان واضح بآليات واضحة ومدة زمنية محددة، وهي الآلية الأنسب بالتدريج ومتوازن ومتزامن، دون التسبب في فوضى، وبالتعاون مع الدول الفاعلة ودول الجوار.

ونوه إلى أن إخراج المرتزقة قبل الانتخابات يقطع الطريق على الأطراف التي تتحجج بوجود المرتزقة لعرقلة الانتخابات ورفض إجرائها.