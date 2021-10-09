ليبيا – أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن خطة اللجنة العسكرية “5+5” لإخراج المرتزقة تدريجيا من البلاد، تتضمن الانتهاء منها قبل موعد الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

المحجوب قال في تصريح لصحيفة”العين الإخبارية” إنه قبل نهاية العام الحالي سيكون كل المرتزقة بالخارج، معبرا عن تمنياته والليبيين برؤية المرتزقة خارج البلاد في القريب العاجل.

وأردف أن الفترة الزمنية المتبقية رغم كونها صغيرة إلا أن الخطة موضوعة ومحددة المواعيد وسيتم إخراجهم في الموعد المحدد، لأن ذلك أصبح مطلبا محليا ودوليا.

وحول احتمالية تعنت تركيا في رفض إخراج مرتزقتها، شدد على أن ذلك لم يعد مقبولا لا داخليا ولا خارجيا، وأن الولايات المتحدة كمثال أصدرت قانون استقرار ليبيا وهو مهم جدا، ويدعم جهود لجنة “5+5” الموكلة بالشق الأهم وهو الجانب الأمني.

واختتم بالقول إن إخراج المرتزقة سيضمن عدم وجود ضغوط عسكرية بالتزامن مع الانتخابات، وكذلك الرئيس القادم سيجد أرضية مناسبة للعمل لتذهب ليبيا بعيدا عن أزمتها المستمرة.