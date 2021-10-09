مصر – أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف نصف مليون جنيه لكل لاعب بالفريق لكرة القدم، وهي مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا الذي حققه الفريق على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي صرفت مكافآت الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي المخضرم بيتسو موسيماني، كما شملت المكافأة جميع الموظفين داخل النادي الأحمر.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي قامت بصرف مستحقات اللاعبين منه إلى جانب رواتب شهر سبتمبر الذي شهد بدء خصم نسبة من عقوبة السوبر المحلي والتي تم تقسيمها على خمسة شهور.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قرر توقيع عقوبة علي الفريق الأول والجهاز الفني تقدر ب300 ألف جنيه بنسب مختلفة عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي اقيمت بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”