بوتاس سائق مرسيدس أول المنطلقين في جائزة تركيا الكبرى

بوتاس سائق مرسيدس أول المنطلقين في جائزة تركيا الكبرى

تركيا – سيكون الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق جائزة تركيا الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات غدا الأحد.

رغم أن زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون كان الأسرع في التجارب التأهيلية الرسمية على حلبة إسطنبول بارك اليوم السبت.

ونتيجة لعقوبة تأخير 10 مراكز فرضت عليه بسبب تغيير المحرك خارج الحدود المسموح بها فإن هاميلتون بطل العالم سبع مرات سيبدأ السباق في المركز 11.

وسينطلق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول من الخط الأمامي إلى جانب بوتاس بعد أن احتل المركز الثالث في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق.

وينفرد هاميلتون بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بنقطتين على فرستابن قبل آخر سبعة سباقات من الموسم.

المصدر: “رويترز”