ليبيا – سلطت تقارير تحليلية دولية الضوء على تطورات المشهد العام في ليبيا فيما يخص المشهدين الأمني والانتخابي.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد نقلت عن الخبيرة في الشأن الليبي كلوديا غازيني وجهة نظرها حول تقرير لجنة كشف الحقائق الصادر مؤخرًا بشأن انتهاكات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين بمراكز احتجاز تابعة لسلطات أمنية تتبع داخلية الوحدة الوطنية.

وبينت غازيني إن أهمية التقرير لم تمنع كون استنتاجاته سطحية إلى حد ما مشيرة إلى أنه مجرد بداية لعملية مهمة وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي الآن لكنها تأخرت في تواجدها على الأرض ولم تقدم مستوى من التفاصيل.

وأضافت غازيني قائلة:” إنهم لا يقومون بتسمية الأفراد ولا يشيرون إلى بلدان معينة ولا يوجد مستوى من التفاصيل اللازمة للمتابعة ومن غير المرجح أن يحدث التقرير تغييرًا حقيقيًا فيما يتعلق بالوضع الأمني على الأرض في ليبيا.

إلى ذلك وفي الشأن الانتخابي حذر خبراء من انهيار عملية السلام الهشة في ليبيا بسبب تأجيل الانتخابات التشريعية فيما قال المحلل السياسي أنس القماطي: “في يوم الاقتراع سيكون السؤال الكبير هو ما إذا كان سيتم التشكيك في نزاهة التصويت أم لا”.

ترجمة المرصد – خاص