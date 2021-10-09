ليبيا – كشف تقرير ميداني لوكالة أنباء “رويترز” عن تفاصيل مصرع ما لا يقل عن 5 مهاجرين غير شرعيين بمركز احتجاز في طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “فيديريكو سودا” قوله في بيان صدر عنه: “إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال أدى إلى حالة من الفوضى هناك حيث ينام المحتجزون في العراء وتتواجد قوات مسلحة مختلفة”.

وتابع “سودا” بالقول: “بدأ إطلاق النار وقتل 5 مهاجرون غير شرعيون على الأقل خلال محاولة العديد من هؤلاء الفرار من مركز الاحتجاز فيما تجمع آخرون في الشوارع المجاورة” فيما حصلت “رويترز” على مقاطع فيديوية عديدة للحادثة لم يتسنى للوكالة التيقن من صحتها.

وأظهرت المقاطع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يتدفقون عبر فجوة في السياج وأعداد أكبر تسير في شوارع طرابلس فيما قال اثنان من السكان إنهما شاهدا هذه الأعداد تركض في الشوارع.

بدوره قال مراسل “رويترز” أنه رأى عشرات المهاجرين غير الشرعيين جالسين على الأرض محاطين بالحراس في ظل تواجد أمني كثيف للغاية حول المنطقة وكانت هناك أصوات إطلاق نار متفرقة.

ترجمة المرصد – خاص