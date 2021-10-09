صلاح يدعم زميله في المنتخب المصري ضد الانتقادات

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، على دعم زميله في صفوف الفراعنة، بعد الفوز على ليبيا 1-0 في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022، امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونشر صلاح، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة تجمعه بعبد الله السعيد وهما يشيران معا بعلامة النصر في غرفة الفندق، وذلك دعما للأخير فيما يبدو بعد الانتقادات التي تعرض لها، على خلفية أدائه أمام ليبيا.

وكان كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري الجديد، قد فضل السعيد على محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، الذي قرر استبعاده من القائمة الحالية.

وبهذا الفوز، نجحت مصر في تصدر مجموعتها السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقةً على ليبيا صاحبة الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

وسيلتقي المنتخبان مجددا، الاثنين المقبل في بنغازي الليبية، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

المصدر: instagram/mosalah