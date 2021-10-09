ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن البرلمان انقلب على الأمة والشعب والحكومة ويسعى لتخريب البلاد لصالح المخابرات الأجنبية بعد اصداره قانون الانتخابات الرئاسية دون وجه حق وقاعدة دستورية.

عبدالعزيز الموالي بشدة لتركيا أشار خلا استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن البرلمان قال إن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد شهر من اعتمادات الانتخابات الرئاسية واصفاً اياه بـ”المافيا” كونه يفكر بعقلية استخباراتية ليس بها 1% من مصلحة الشعب الليبي.

وتابع:”الـ 34 شخص الذين اجتمعوا وأقروا قانون الانتخابات البرلمانية أتحدى أي عضو مجلس نواب أن يخرج ويقول إنهم أكثر من هذا، البرلمان زيادة في الضلال يقول الاحزاب لا يحق لها المشاركة! للأسف هذا خطأ في لجنة فبراير وهي النكبة المسؤولة بشكل كبير جداً عن هذه المخرجات وفي ذاك اليوم المؤتمر الوطني كان تحت ضغط الشارع والمؤامرة التي اسمها لا للتمديد ولم يقف معه أحد. هذا البرلمان السيء الذي لو قورن بأي برلمان بالعالم لا يكون هناك أسوأ منه بالنهب والسرقة”.

وأضاف: “وجود الاحزاب يعني التنظيم والعمل السياسي الناضج والتنافسية بين العقليات والبرامج. الاحزاب تريد سنوات ليتكون بالمعنى الصحيح ونحن في كل سنة نتأخر فيها ما يعني أننا نتأخر في نضوج العملية السياسية في ليبيا. نريد ان ننهي المأسي ليرتاج المواطنين ولا يمكن لليبيا ان تبنى وتتقدم خطوة نحو بناء الدولة ما دام هذا البرلمان يصدر القوانين ويجتمع”.

كما أردف: “أحد اساطيرهم زياد دغيم قال إن كان في الغرب لم يعجبهم القوانين التي أصدرها البرلمان سنجري الانتخابات في المناطق التابعة لسلطة البرلمان والجيش الليبي! أين اسماء الأحزاب المسجلة ليخرجوا ويصدروا بيانات ومؤتمرات ليسمع صوتهم الجميع، المادة 18 – 20 هذه كارثة توزيع الدوائر الانتخابية للمواطن في غرب ليبيا درجة ثانية! بوسليم عدد سكانها اليوم ما لا يقل عن 450 الف نسمة ومع احترامي للعبيدات ولأهلها كم عدد سكانها؟ كيف مقاعد القبة أكثر من بني وليد؟ هذه مهزلة مع احترامي للجميع”.

وتابع مزاعمه بالقول أن قانون الانتخابات يهين كل إنسان في المنطقة الغربية، مؤكداً على أن الحل هو الغاء البرلمان ومجلس الدولة واختفاء المجلسين وأن يخرج مجلس الدولة ويعلن استقالته وعلى الحكومة والرئاسي الشجاعة باتخاذ القرارات وإلغاء هذين المجلسين.

واختتم حديثه قائلاً:”ذكرى الشيخ نادر العمراني من الواجب أن نتذكرها ونطالب بالقصاص من قاتليه ومن شارك في الجريمة حتى لا تتكرر، هم اغتالوا العلم والأخلاق والنبل ومستقبل الامة، أنا متأكد ان اوامر قتل الشيخ نادر جاءت من خارج ليبيا والمنفذين ليبيين. كما تأتي اوامر تشويه الصادق الغرياني والتحدث عنه بالباطل، أطالب كل انسان قبل ان اطالب كل مسؤول من لديه معلومات عن الجريمة ويستطيع ان يخرج الحقيقة كاملة ويعلنها نقول له ستقف يوم القيامة لوحدك ولن ينفعك أحد”.