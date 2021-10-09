في اليوم العالمي للبيض.. تعرف على أغلى أنواعه في العالم! (صور)

في اليوم العالمي للبيض.. تعرف على أغلى أنواعه في العالم! (صور)

هولندا – يحتفل العالم يوم 8 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للبيض، حيث أنه يعتبر من بين أكثر الأطعمة استهلاكا على مستوى العالم، ويحظى بإقبال لدى المستهلك على المستوى الدولي.

وإذا ما ذكرنا البيض يتوارد بيض الدجاج أو الأوز أو البط إلى ذهننا مباشرة، ولكن يوجد هناك أنواع أخرى من البيض النادرة والمصممة من الذهب والأحجار الكريمة وتصل أسعارها إلى أكثر من مليون يورو.

ونستعرض في هذه المقالة، أغلى أنواع “البيض” في العالم، وفقا لما ذكره موقع catawiki:

البيض الذهبي من فابرجيه بسعر 8400 يورو

يعتبر البيض الذهبي، أغلى بيضة شوكولاتة غير مرصعة بالجواهر وبيعت في المزاد بسعر 8400 يورو، وصنعها فريق من صانعي الشوكولاتة خلال 72 ساعة ويبلغ طولها 107 سم ومليئة بالشوكولاتة الفاخرة والكمأ، وهي من إنتاج شركة فابرجيه لصناعة المجوهرات.

كافيار بيلوجا الإيراني بسعر 23000 يورو

يعتبر كافيار بيلوجا الإيراني من أغلى أنواع بيض الأسماك في العالم، لأنه يجمع من أسماك البيلوجا التي عاشت حياة صحية وطويلة، حيث تتراوح أعمارها ما بين 60-100 عام.

وتحتاج هذه النوعية من الأسماك أيضا إلى السباحة في جنوب بحر قزوين، لنظافة البحر وتبلغ قيمة البيض المنتج حوالي 23000 يورو للكيلو، لذلك فهو معروف باسم “الذهب الأسود”.

بيضة طائر الفيل المنقرض بسعر 116.000 يورو

ويبلغ سعر البيضة العملاقة التي وضعها طائر الفيل المنقرض 116,000 يورو وعثر عليها مؤخرا في مدغشقر، ويعتقد أن هذا الطائر انقرض في القرن السابع عشر، و يبلغ طول البيضة عشرة أقدام.

بيضة Rothschild Faberge بسعر 12.6 مليون يورو

صنعت هذه الساعة الشبيهة بالبيض من قبل الصائغ، فابرجيه، والساعة مرصعة بالأحجار الكريمة النادرة والمعادن الثمينة وصنعت البيضة تحت إشراف بيتر كارل فابرجيه لعائلة القيصر ألكسندر الثالث، حتى تنازلهم عن العرش وإعدامهم في عام 1917.

المصدر: وكالات