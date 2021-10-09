روسيا – أكد قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، إن حوالي 100 سفينة حربية وسفينة دعم روسية موجودة حاليا في مختلف البحار والمحيطات القريبة والبعيدة.

جاء ذلك، في تهنئة وجهها الأدميرال لمرؤوسيه بمناسبة حلول “يوم قائد السفينة”.

للمقارنة، في 9 مايو من هذا العام، تم الإعلان أن عدد هذه السفن، يزيد على 60 سفينة حربية وسفينة دعم تنفذ مهامها في المحيط العالمي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن “القائد العام للقوات البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، أرسل هذه التهنئة إلى قيادات الأساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبحر الأسود والبلطيق وأسطول بحر قزوين، وكذلك إلى قادة حوالي 100 سفينة تقوم حاليا بمهامها في البحار والمحيطات البعيدة “.

في برقية التهنئة، أشار يفمينوف إلى أن واجبات القائد واسعة ومتنوعة، وقال: “الاحتراف المهني الشخصي العالي، والحزم الذي لا ينضب، والهدوء والتحمل، واحترام المرؤوسين والعناية بهم، هي شروط لا غنى عنها لتعزيز مكانة القائد. يحب على القائد محبة عمله، وأن يبذل كل ما في وسعه لصون سفينته”.

المصدر: نوفوستي