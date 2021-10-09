روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعمل حاليا على تحديث مفهوم السياسة الخارجية الروسية.

ودعا لافروف خلال لقائه بخريجي الجامعات الذين تم ضمهم للعمل في السلك الدبلوماسي المساهمة إلى تشكيل مقاربات مشتركة واستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد.

وقال: “سيتعين على الدبلوماسيين الذين تم ضمهم حديثا العمل في مرحلة حاسمة في تاريخ روسيا والعالم، لأن الوضع في العالم لن يصبح أسهل”.

وأضاف: “هذا فقط يضيف التحدي، لكي نكون صادقين، إنه يجعلنا نفكر بشكل إبداعي، حيث تكون المهمة الرئيسية دائما هي تحقيق الهدف الرئيسي لسياستنا الخارجية وضمان الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة للتنمية الداخلية للبلد.. هذا هو المحتوى الرئيسي لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا، الذي وافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016”.

وتابع: “الوقت يمر بسرعة. الآن نقوم بتحديث هذه الوثيقة الاستراتيجية. ليس لدي شك في أن كل شخص في مجال عمله في الإدارات ذات الصلة سيساهم في تشكيل نهجنا المشترك واستراتيجية السياسة الخارجية في المرحلة الحالية”.

المصدر: “نوفوستي”