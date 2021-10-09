ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الضوء على الفساد الكبير الذي يتورط فيه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى معلومات بشأن سيطرة الكبير وحلفاؤه على كميات كبيرة من الإيرادات فضلا عن تأسيسهم لشبكة من رجال الأعمال الساعين لاستغلال السوق السوداء واقتصاد الظل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف التقرير إن هؤلاء ومعهم الكبير يقودون بأعمالهم هذه حملة لتخريب الاقتصاد الوطني فضلا عن تمويل الميليشيات التي تقوض أمن ليبيا مستشهدا لاستنتاج صدر عن منظمة “غلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية في فبراير الماضي بالخصوص.

وتابع التقرير إن الاستنتاج فضح الاحتيال المتفشي في المصرف والانتهاكات في نظام الاعتمادات المستندية العاملة على تحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة واستغلالها لتمويل الميليشيات والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى المكرسة لزعزعة استقرار البلاد.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لانتخابات ليبيا للإتيان بحكومة من الممكن التعامل والتنسيق بينها وبين واشنطن والمؤسسات المالية الدولية للحفاظ على الأموال الليبية من العبث الحالي.

ترحمة المرصد – خاص