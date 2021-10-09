وزارة البترول المصرية: البدء في إنتاج الغاز بالصحراء الغربية (صور)

مصر – أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم السبت، البدء في إنتاج الغاز بالصحراء الغربية بإجمالي 15 مليون قدم مكعب يوميا.

وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، والتي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتي “جابكو” و”العامة للبترول” لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز .

وخلال الجولة أكد الملا على “أهمية الاستمرار في دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار مما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة في هذا الشأن”.

ووجه الملا بـ”استغلال الإمكانيات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شؤون البيئة”.

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه، إلى شرح من المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، حول زيادة معدلات الإنتاج الحالية للشركة لأرقام غير مسبوقة، حيث أوضح أن إنتاج الشركة الحالي يبلغ حوالي 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا نتيجة تكثيف أنشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى إجراءات تحسين أداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج، وأضاف أنه تم وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج بمعدل أولي 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

المصدر: RT