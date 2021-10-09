روسيا – أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو في الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجاري.

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: “نؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيارة نولاند إلى موسكو في الفترة ما بين الـ11 و 13 أكتوبر، بناء على طلب من الجانب الأمريكي، وأن هناك مفاوضات مقررة ستجريها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مبنى وزارة الخارجية الروسية، فضلا عن عدد من الاجتماعات مع مسؤولين في إدارات روسية أخرى”.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الجمعة، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ستتوجه إلى موسكو في الـ11 من أكتوبر للاجتماع مع كبار المسؤولين الروس ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن نولاند ستتوجه بعدها إلى لبنان وبريطانيا.

المصدر: “تاس”