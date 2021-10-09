ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعّال بالعاصمة طرابلس.

اللواء بشير الأمين قال في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن عددًا من الدوريات والمفارز التابعة للشرطة، باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا من مركز الاحتجاز، موضحًا أن عدد الفارين لا يتجاوز 2000 شخص.

ونوّه إلى مباشرة الوزارة في إجراءات التحقيقات الأولية حول ملابسات فرار المهاجرين من مقر الإيواء، وذلك لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت الى إقدامهم على الفرار، وأن هناك تواصل مع مكتب النائب العام بالخصوص .

ونفى شهود عيان من أهالي وسكان المنطقة لذات المصدر سماع أو وقوع أية حوادث لإطلاق النار خلال ملاحقة المهاجرين الفارين لإعادتهم إلى مقر الإيواء، خاصة وأن عملية الفرار كانت سلمية، وأن المهاجرين كانوا يريدون من عملية الفرار هذه إيصال مطالبتهم للمفوضية الدولية شؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا.