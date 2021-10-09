وصول غواصة أمريكية نووية إلى غوام بعد تعرضها لحادث في بحر الصين الجنوبي

وصول غواصة أمريكية نووية إلى غوام بعد تعرضها لحادث في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة – وصلت امس الغواصة النووية الأمريكية التي تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة وهي تقل11 مصابا بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت الخميس أن الغواصة “يو.إس.إس. كونيتيكت” اصطدمت في الثاني من أكتوبر بجسم مجهول أثناء إبحارها في حالة الغوص في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأوضحت مسؤولة أمريكية رفضت الكشف عن اسمها “حصل الأمر في بحر الصين الجنوبي”، مضيفة أن 11 شخصا أصيبوا بجروح وهناك بحاران إصابتهما معتدلة لكن ليس هناك إصابات مميتة ولم يكن هناك ضرورة لإجلاء أي شخص بشكل طارئ”.

وامتنعت المسؤولة عن توضيح ما إذا كان الحادث وقع في المياه العميقة، ولفتت إلى أن سبب الحادث لم يحدد بعد وأنه سيتم فحص الغواصة في غوام.

وتسيّر الولايات المتحدة وحلفاؤها دوريات منتظمة في المياه الدولية لهذه المنطقة من أجل التأكيد على حرية الملاحة فيها، الأمر الذي يثير غضب الصين.

المصدر: “أ ف ب”