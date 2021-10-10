ليبيا – قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني إن وزارة الداخلية تعاملت مع المهاجرين غير الشرعيين الذين ضبطوا في العملية الأمنية بقرقارش بإنسانية ومهنية، وأودعتهم بمركز تجميع مؤقت.

التيجاني أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تم إصدار تعليمات مباشرة بالتساهل مع المهاجرين بالمركز، وعدم استخدام العنف معهم.

وأوضح أن وزارة الداخلية لم تتشدّد مع المهاجرين في المركز أو تغلق عليهم كل المنافذ، وهذا ما أتاح لهم الهرب من المركز، إضافة إلى حدوث مشكلات بين المهاجرين أنفسهم.

وبيّن أن التدافع الذي نجم عن هرب مئات المهاجرين من المركز أدى إلى وفاة مهاجر أثناء القفز من السور وإصابة آخرين، كما أصيب 3 من أفراد الداخلية جراء ذلك.

كما تابع: “لا صحة لما يشاع عن مقتل أي مهاجر بيد أفراد الداخلية، وقد أفرجت الوزارة سابقًا عن الكثير من الفئات الضعيفة من المهاجرين كالأمهات والأطفال، زار المهاجرين حتى الآن 3 سفراء من بلدان إفريقية، واطمأنوا على رعاياهم في المراكز، وجرى القبض على عدد من المهاجرين الهاربين، وما زال جزء منهم طليقًا”.

وأفاد أن مكتب حقوق الإنسان بالداخلية يعمل بفاعلية في مجال متابعة حقوق المهاجرين وغيرهم، ولا صحة لإغلاقه كما أشيع سابقًا.

وأضاف: “امتازت الوزارة بالشفافية في التعامل مع ملف المهاجرين، ولا تنفي الوزارة وقوع الأخطاء الفردية التي لا تخلو منها مؤسسة، لكنها تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.

أما حول زيادة مرتبات الداخلية فعلق قائلًا: “القانون رقم 5 ـ 2018، اعتمده رئيس الحكومة منذ بداية تولي حكومة الوحدة، وضُمّنت الأشهر منذ اعتماده في الميزانية المقترحة المقدمة لمجلس النواب، لكن صرفها يحتاج إلى اعتماد الميزانية”.

ونوّه إلى أن الحكومة لا تستطيع صرف الزيادة دون اعتماد الميزانية، لأنها تُنفق حاليًا من 1/12 من الميزانية السابقة.