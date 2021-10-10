ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بزيارة لمكتب النائب العام، وكان في استقباله النائب العام المستشار الصديق الصور.

وعُقِد خلال اللقاء اجتماع موسع، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، لمناقشة عدد من القضايا التي تتطلب التنسيق المشترك للمتابعة الإدارية والفنية من قبل الأجهزة التنفيذية بالحكومة.

وناقش اللقاء ملف الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأنها، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وقطع أشجار الغابات، وسوء استغلالها، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام.

كما تم مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف.

وتم التطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية، وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية.