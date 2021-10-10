مصر – تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس السبت، أجنحة دول الإمارات والأردن والسودان، المشاركة بمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية المقام في التجمع الخامس.

وجاء ذلك ضمن جولة عبد الفتاح السيسي التفقدية لأجنحة معرض “تراثنا”، الذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

من جانبه، شكر وفد العارضين الإماراتيين الرئيس المصري لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض إماراتي، فيما أشار وفد العارضين السودانيين إلى أنهم “يشاركون في معرض (تراثنا) للعام الثاني على التوالي، في إطار الحرص على خلق شراكات مع الجمعيات المصرية، وأنهم يعرضون في جناحهم الخاص بالمعرض، أجزاء من التراث السوداني والعطور والديكور والأزياء والحلي والجلود”.

وعلى الصعيد الأردني، توجه وفد العارضين من المملكة للسيسي، بالشكر والتقدير لاستضافة المنتجات التراثية اليدوية والطبيعية الأردنية في هذا المعرض.

وبحسب “الشروق”، فإن هذا المعرض يشهد هذا العام، مشاركة 1500 عارض محلي، بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا.

المصدر: “الشروق”