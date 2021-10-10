الطاقة الذرية الإيرانية: نمتلك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

الطاقة الذرية الإيرانية: نمتلك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

إيران – أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، امس أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال: “لقد تجاوزنا الـ120 كيلوغراما.. لدينا أكثر من هذا الرقم”.

وأضاف: “شعبنا يعلم جيدا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك”.

وتابع: “إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران”.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر الماضي، أن “إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015”.

وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وبموجب الاتفاق “لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي”.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلصت طهران من برنامجها النووي.

المصدر: “أ ف ب”