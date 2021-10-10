ليببا – قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد إن لدى الوزارة أكثر من 300 ألف مسجل من الباحثين عن العمل.

العابد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أوضح أن مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا المنفذة من قبل شركات أجنبية ستتم بمشاركة عمالة محلية بنسبة 30%.

وأضاف: “تم تشكيل لجنة تضم وزارة العمل وصندوق الإنماء لوضع حلول لأصحاب المحافظ الاستثمارية”.

العابد أشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل ملف المحافظ الاستثمارية لحل الأزمة، مؤكدًا أن برنامج إدماج المسلحين في سوق العمل الخاص والعام سينطلق في 23 أكتوبر المقبل.