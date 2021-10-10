ليبيا – التقى عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسف العقوري وزير التخطيط بحكومة تصريف الأعمال فاخر بوفرنه بمقر الحكومة بمدينة طرابلس لمناقشة اعتماد بعض المشاريع والخدمات الأساسية المتعلقة ببلدية توكرة.

العقوري وبوفرنة اتفقا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على استكمال مشروع نقل مياه الشرب من النهر الصناعي بمنطقة بنينا إلى بلدية توكرة، وذلك بإنشاء خط أنابيب يمتد لمسافة تزيد عن 80 كيلو مترًا، حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك الاتفاق على صيانة عدد من المدارس بالبلدية واستكمال مشروع المدرسة النموذجية بعدد 24 فصل فى بلدية توكرة، بالإضافة إلى استكمال طريق غريبيل بطول 4 كيلومترات، وطريق بوزنين العبود بطول 3.5 كيلومتر.

وأشار مكتب إعلام مجلس النواب إلى أن هذا الاتفاق يأتي ذلك في إطار متابعة عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة لتنفيذ المشروعات بالبلدية.

وفيما يخص قطاع الصحة في بلدية توكرة تم الاتفاق على مخاطبة وزير الصحة علي الزناتي بإنشاء مستشفى متكامل نظرًا إلى المساحة الكبيرة لبلدية توكرة.