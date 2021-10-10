ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي إن توقيع خطة اللجنة العسكرية للعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن خطوة في الاتجاه الصحيح.

العوامي أعرب وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” عن تفاؤله، مع ضرورة التنفيذ على أرض الواقع سريعًا حتى تعود بآثارها على العملية السياسية، وخاصة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وعول على استمرار التنسيق بين اللجنة العسكرية “5+5” فالدولة لن تستقيم إلا بسلطة أمنية قوية، ولذا عليها وضع أرضية مناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية التي ستكون المهمة الأولى للرئيس الجديد.

وأثنى على الدعم الدولي لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قائلًا: “نعول على الأمم المتحدة، والدول الكبرى المنخرطة في الشأن الليبي، وكذا دول الجوار وعلى رأسها مصر، فالليبيون ملوا من الحرب والأزمات الاقتصادية المتتالية خلال العشر سنوات الماضية”.