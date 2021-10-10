ليبيا – قال وزير الصحة الأسبق رضا العوكلي إن القطاع الصحي يقوم بمجهودات جبارة خلال السنوات التي حدث فيها انهيار غير مسبوق في القوة الشرائية للدينار، الأمر الذي انعكس على المستوى المعيشي، وخاصة العاملين في القطاع العام في ظل رواتب هزيلة.

العوكلي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت طالب رئيس حكومة الوحدة بإصدار جدول المرتبات قبل نهاية أكتوبر الجاري لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية للعاملين في الدولة.

وفي رسالته للأطباء، ناشد العوكلي الزملاء العاملين في قطاع الصحة بتأجيل الإضراب حتى الأول من نوفمبر، ومنح فرصة للحكومة كي لا تنهار المنظومة الصحية بشكل أكبر مما عليه، وفي وقت يتوقع فيه تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا مع دخول الشتاء.