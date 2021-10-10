ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة بالقيادة العامة للجيش الفريق خيري التميمي إن اللجنة ستشارك في الاجتماع الذي ستحتضنه مدينة لندن البريطانية غدًا الإثنين عبر تقنية الفيديو، لمناقشة قضية نزع سلاح الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية مع طرفي الصراع.

الفريق التميمي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية .نت” اليوم الأحد، أوضح أن اللجنة ستشارك في هذا الاجتماع من ليبيا عبر تقنية الفيديو بعد اعتذاره عن السفر إلى لندن، مضيفًا أن الاجتماع سيبحث وضع خطة لتفكيك المليشيات المسلّحة، وكيفية نزع السلاح الذي بحوزتها، وفرص توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد تحت سلطة واحدة.