ليبيا – رأى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن الحل الأمثل وضع الحكومة لجدول موحد لزيادة المرتبات؛ بحيث تقلص الفجوة بين بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن زيادتها للبعض دون الأخر سيؤدي لأزمات، كما هو الوضع في القطاع الطبي.

الكرتيحي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” كشف أن الباب الأول للميزانية الخاص بالمرتبات بإجمالي 48 مليار دينار، قد تصل إلى 60 مليارًا حال استمرار زيادة المرتبات لكل قطاع بشكل منفرد.

وحذر من أن الزيادة بهذا النظام في الموازنة قد تؤدي إلى التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، كما تجعل إيرادات النفط غير كافية لتغطية الموازنة، مما يُلجِئ الدولة لتعويم الدينار مقابل سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي مرة أخرى، وبالتالي زيادة أسعار السلع فيعجز المواطن عن الإيفاء باحتياجاته.