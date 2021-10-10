ليبيا – قالت بريكة بالتمر رئيس مفوضية المجتمع المدني في ليبيا إن المليشيات الموجودة في طرابلس معظم ولاءاتها لأشخاص، وهو ما يضعف دائمًا قيام أجهزة كما المتعارف عليها في كل الدول.

بالتمر أضافت في تصريح لها لوكالة “سبوتنيك” أن أحداث الجمعة كشفت حقيقة الوضع في طرابلس، خاصة أن المشاهد أوضحت أن المهاجرين في حالة سيئة جدًا.

وأشارت إلى أن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان مرفوضة، خاصة عملية إطلاق النار عليهم، أو عدم تقديم الرعاية للمهاجرين كما تبين من مظهرهم خلال عملية الهروب.

واستنكرت بالتمر تقاعس الأجهزة والمنظمات الأممية المعنية بالهجرة غير المشروعة، من عدم القيام بمسؤولياتها تجاه المهاجرين.

كما حذرت من المخاطر التي تترتب على عمليات الهروب، خاصة أنهم باتوا معرضين لخطر الاختطاف من قبل عصابات الاتجار بالبشر، أو الخطورة التي يمثلونها هم على سكان العاصمة.

وشددت على أن تكرار مثل هذه المشاهد يمثل خطورة كبيرة على الدولة وكذلك على دول الجوار، وما يمكن أن يترتب على هروبهم في الصحراء أو عبر البحر.