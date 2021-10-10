ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير على أن المفوضية على جاهزية كاملة لاستقبال الاستحقاق القادم، مشيرًا إلى أن مايفصل الإعلان عن بداية استلام بطاقة الناخبين هي أيام فقط.

بالخير قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المفوضية تعمل بطريقة فنية حتى تكون على مستوى الحدث، وإن كان هناك خلافات ما بين مجلسي النواب والدولة فهذا لا يعني أن المفوضية تتوقف وتنتظر.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك توافق بين المجلسين، لافتًا إلى أهمية أن تقوم المفوضية بدورها على أكمل وجه وباقي الأمور سياسية لا دخل لها بها.

وبشأن تعامل المفوضية مع رفض النواب البت في الملاحظات الفنية التي قدمتها علق قائلًا: “عندما بعثنا ملاحظاتنا للبرلمان كانت واضحة وفنية وعندما تم الرفض لم نفهم لماذا تم الرفض. وقانون الانتخابات لم نستلمه بشكل رسمي”.