الولايات المتحدة – ردت الصينية جانغ ويلي البطلة السابقة لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA على هجوم منافستها الأمريكية روز ناماجوناس على “الشيوعية”.

وقالت ويلي في حديث صحفي ردا على سؤال حول رأيها في كلام ناماجونس عن الشيوعية: “أتينا جميعا إلى UFC بسبب شغفنا المشترك بفنون الدفاع عن النفس. لقد جئت إلى هنا من أجل الصداقة مع أولئك الذين يشاركوني حبي لهذه الرياضة. لذلك، لا يجب خلط السياسة مع الرياضة”.

وكانت الأمريكية ناماجوناس صاحبة الأصول الليتوانية قد صرحت قبل نزالها مع ويلي في بطولة UFC 261: “من الأفضل أن تكون ميتا على أن تكون أحمرا”، في إشارة منها إلى الشيوعية وعلم الصين.

يذكر أن ناماجوناس تغلبت على ويلي في النزال الذي جمعهما وجردتها من حزام البطولة.

المصدر: “لينتا رو”