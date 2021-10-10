الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا، إن روسيا والصين قامتا بتفكيك ودراسة مروحيات تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

وأضاف ترامب مفترضا، أنه “بات لدى الروس والصينيين عينات من المروحيات الأمريكية، وهم يقومون بتفكيك مروحيات أباتشي ودراستها، وقريبا سيجمعون أفضل المعدات”.

ووفقا للرئيس السابق، “تركت القوات الأمريكية، عند مغادرتها أفغانستان عدة مروحيات قديمة عاطلة عن العمل، وليس من الأنواع الحديثة”.

وقال: “والآن وقعت هذه المعدات بيد أعدائنا”.

وترامب، الذي طالما انتقد جو بايدن بسبب هفواته الكلامية المتكررة، أخطأ بنفسه عندما قال خلال اللقاء إن القوات الأمريكية انسحبت من باكستان: “كما تذكرون، لم تعجبهم القوات الفضائية التي ستصبح واحدة من أهم القوات. أعدنا بناء الجيش، وكان الأمر أصعب من سحب القوات من باكستان. بل من أفغانستان. بالمناسبة، فيما يتعلق بباكستان، كانت ستساعدنا، لكننا لم نطلب ذلك. نعطي باكستان مليارات ومليارات الدولارات لكنها لا تفعل شيئا لنا”.

المصدر: نوفوستي