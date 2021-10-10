المغرب – تغلب المنتخب المغربي على منتخب غينيا بيساو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

وسجل ثلاثية “أسود الأطلس” أيوب الكعبي “هدفين” في الدقيقتين 10 و69 وأيمن برقوق في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته للمجموعة التاسعة ولديه مباراة مؤجلة مع غينيا، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في مركز الوصافة.

وفي وقت سابق اليوم ساد التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة المنتخبين السوداني والغاني، ليرفع السودان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة، فيما رفع المنتخب الغيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: RT