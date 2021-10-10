ليبيا – تناولت تقارير إخبارية حادثة إطلاق حراس مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين النار على هؤلاء خلال محاولتهم الهروب.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أشارت إلى ارتفاع حصيلة القتلى من 5 إلى 6 على الأقل في وقت نفت فيه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة هذه الحصيلة ، مؤكدةً في بيان لها بأن من سقط خلال هذه الاحداث مهاجر واحد.

وبحسب رواية للمنظمة الدولية للهجرة فقد بدأ حراس المركز الواقع في العاصمة طرابلس بإطلاق النار بشكل عشوائي على المهاجرين غير الشرعيين شغب ومحاولة للفرار من قبلهم فيما تطرق المبعوث الخاص للمنظمة لوسط البحر الأبيض المتوسط “فينسينت كوشيتيل” لما حدث.

“كوشيتيل” أوضح في تصريحات صدرت عنه إن انتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الإنسانية” في مراكز الاعتقال المكتظة في ليبيا أدت إلى الفوضى حاثا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف “كوشيتيل” أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف جانبا من هذه الانتهاكات فيما يتحمل بعض الأفراد مسؤولية خاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إما لأنهم متورطون بشكل مباشر فيها أو لأنهم يغطونها تحت سلطتهم وأن الوقت قد حان لفرض عقوبات أممية وأوروبية.

بدوره قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو إن أعضاء المفوضية يدينون هذه الحادثة ويتوقعون إجراء تحقيق كامل ممتنعا في ذات الوقت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بانتظار مزيد من الإيضاحات بشأن ما حدث.

وفي ذات السياق أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “فيديريكو سودا” إن 6 مهاجرين غير شرعيين على الأقل قتلوا على أيدي الحراس ، وأصيب 15 آخرون على الأقل ونقلوا للمستشفيات وإن الاستخدام المفرط للقوة والعنف يؤدي إلى الموت بمراكز الاحتجاز.

وأضاف “سودا” قائلا: “بعض موظفينا الذين شهدوا هذه الحادث يصفون الأمر بمهاجرين غير شرعيين مصابين أجسادهم ملقاة على الأرض في وسط بركة من الدماء وهو ما يشير إلى خسائر جسيمة مأساوية في الأرواح”.

إلى ذلك نقلت التقارير عن المهاجر غير الشرعي الكاميروني “غابرييل أكولونغ” البالغ من العمر 24 عاما تمكن من الفرار من مركز الاحتجاز والاختباء بالعاصمة طرابلس قوله: “وضعونا في زنازين مزدحمة حيث لم نتمكن حتى من التنفس لم يكن هناك طعام ولا ماء ولا أوكسجين”.

وأضاف “أكولونغ” بالقول: “أثناء الهروب سقط بعض المهاجرين غير الشرعيين وألقي القبض عليهم من قبل الحراس الليبيين الذين ضربوهم وبعض من حاولوا الفرار أصيبوا بالرصاص وما زلت أسأل نفسي لماذا تم احتجازنا وسجننا”.

بدورها أفادت منظمة أطباء بلا حدود بسماع فرقها الزائرة لمركز الاحتجاز إطلاق الرصاص العشوائي باتجاه مهاجرين غير شرعيين ومن ثم اعتقالهم ونقلهم بمركبات لجهات مجهولة فيما صرحت مديرة عمليات المنظمة في ليبيا “إيلين فان دير فيلدين” بالخصوص.

وتابعت “فيلدين” بالقول: “نرى قوات الأمن تتخذ إجراءات صارمة للاحتجاز التعسفي لمزيد من الأشخاص المستضعفين في ظروف غير إنسانية في منشآت شديدة الاكتظاظ والقبض على أسر بأكملها وتشتيتها وإلحاق الأذى بالعديد من أفرادها ونقلها لمختلف مراكز الاحتجاز”.

ترجمة المرصد – خاص