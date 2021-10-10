ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب متنوعة، وموقف مجلس الدولة هو الإصرار على الاستفتاء على الدستور، لكن للأسف البرلمان يعطل هذه المسألة، بحسب قوله.

المشري أبدى خلال لقاء له عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد رفض المجلس القاطع لإمكانية ترشح العسكري للانتخابات الرئاسية، وترشح المدني بعد تقديم استقالة من منصبه مؤقتًا، واصفًا ذلك بأنه غير منطقي ولا يمكن أن يكون محل حوار.

وأضاف: “لا يوجد أي موقف دولي رسمي من أي دولة ولا البعثة ترحب بالقانونيين الصادرين عن البرلمان، الترحيب أن هناك شيء وضع على الأرض وقانون لمناقشته يعني هناك تحريك للماء الراكد. لدينا مواقف الدول بدقة هم يرحبون بالخطوة ويدعون للتوافق، وبالتالي هناك فرق ما بين القبول بقانون أو غيره حتى خارطة الطريق عليها اعتراض من المجتمع الدولي”.

ونوّه إلى أن كل الأطراف التي يتواصل معها المجلس تقول إنه لدى مجلس الدولة المرونة الكاملة لكن العلة في الطرف الآخر وفقًا لتعبيره، مشيرًا إلى أن المجلس يريد الخروج، لكن البرلمان مُصر على البقاء، بالتالي المشكلة في مجلسي النواب والدولة اللذين لا بد أن يخرجا من المشهد في أٌقرب وقت.

كما أضاف: “يجب أن تكون هناك انتخابات في 24 من ديسمبر ويجب الضغط على المجلسين، وأنا مستعد لأي حوار للوصول لتوافق، ونقطة التوافق هي أن تجرى انتخابات برلمانية وتؤجل الرئاسية حتى فترة ثلاثة شهور، هناك خطوط حمراء لن نقبل بها مهما كان الضغط بالنسبة لي ولمجلس الدولة لن يقبل ترشح العسكري أو مزدوج الجنسية أو من لديه حكم قضائي مهما كانت الضغوط”.

وأكد على أنه ما زال الشك قائم حول إقامة الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنه من الصعب إجراؤها في 24 من ديسمبر في ظل المعضلة والانسداد الحاصل والقادم أخطر في حال تم الذهاب لانتخابات رئاسية بالشروط التي وضعها البرلمان، بحسب زعمه.

وأردف: “أنا اسوق لفكرة الانتخابات ولا أسوق لنفسي وأقول إن الانتخابات الرئاسية خطيرة الآن، وهذا ما يقوله المجتمع الدولي كذلك”.