بنغلاديش – أكدت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، اليوم خلال مراسم تجميع هيكل محطة روبور الكهروذرية التي تبنيها روسيا، إن ذلك يعتبر حدثا هاما لبنغلاديش وبالنسبة لها.

وأضافت الشيخة حسينة، التي شهدت أعمال التركيب من الفيديو: “اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لنا. اليوم مهم ليس فقط بالنسبة لبنغلاديش، بل وبالنسبة لي أيضا”.

وعرضت قنوات التلفزيون البنغلاديشية، وقائع الفعالية من خلال بث مباشر.

من جانبه قال أليكسي ليخاتشيوف مدير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية “روس أتوم”، الذي حضر الفعالية شخصيا، إن الجانب الروسي بذل كل الجهود، حتى يستمر العمل في بناء المحطة على الرغم من الوباء.

وتابع ليخاتشيوف القول: “أؤكد للسيدة رئيسة الوزراء، ولشعب بنغلاديش، أن بناء محطة روبور، يعتبر أحد أهم أعمال روس أتوم. وهو من أولويتنا المطلقة”.

تقع محطة “روبور” على الضفة الشرقية لنهر بادما، على بعد 160 كم من العاصمة دكا.

وتم تصميم المحطة وبناؤها، وفق المشروع الروسي لجيل “3+”. وستضم المحطة وحدتين للطاقة مع مفاعلات VVER-1200، ودورة خدمتها 60 عاما، مع إمكانية إطالة عمر الخدمة لمدة 20 عاما أخرى.

المصدر: تاس