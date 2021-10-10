واشنطن – يبت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في منصبها بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية.

وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الجمعة تحقيق “تقدم ملحوظ” في تقييمه للقضية لكنه “اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج”، وفق ما أفاد ناطق في بيان.

وقال مصدر مطلع على الملف إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع الأحد للاستماع الى مكتب محاماة “ويلمر هيل” الذي أجرى التحقيق.

واجتمع المجلس ثلاث مرات هذا الأسبوع أيام الأربعاء والجمعة ومرة أخرى السبت لمناقشة مصير المديرة العامة لصندوق النقد.

وقالت الناطقة باسم الخزانة الأمريكية، ألكسندرا لامانا: “تجري مراجعة حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وطلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل ودقيق بكل الوقائع” مضيفة “مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية”.

وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عاما) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة “ويلمر هيل” منتصف سبتمبر الماضي، نتائج تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.

المصدر: “أ ف ب”