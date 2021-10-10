الولايات المتحدة – أكد المكتب الإعلامي للفاتيكان، اليوم الأحد، إن البابا فرنسيس شدد على أهمية وحدة المسيحيين في العالم.

وأضاف الحبر الأعظم، في رسالة نشرت اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الإدارة الرسولية للكاثوليك اللاتين في روسيا: “في سياق التقليد المسيحي الشرقي، من المهم مواصلة الطريق مع الإخوة والأخوات، وعدم التعب من طلب مساعدة الرب في معرفة أعمق لبعضنا البعض، والسير خطوة بخطوة لتحقيق الوحدة الكاملة بين المسيحيين”.

وأشار البابا، إلى أن إنشاء الإدارة الرسولية “لا يعني مجرد فعل قانوني وإجراء شكلي. بل هي أكثر بمثابة اللحظة للتعبير عن الامتنان لخيرات الرب وجميع الإخوة والأخوات الذين ساندوكم في طريقكم”.

لأول مرة في الاتحاد السوفيتي، تم في عام 1926 إنشاء ممثلية للكنيسة الكاثوليكية في موسكو.

في الحقبة السوفيتية، تعرضت رعية الكنيسة الكاثوليكية للاضطهاد، تماما مثل رعية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

في عام 1991، تم إنشاء إدارة رسولية للكاثوليك من الطقوس اللاتينية في روسيا، ومركزها في موسكو.

المصدر: تاس