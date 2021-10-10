للعام الثاني على التوالي المصري “بيغ رامي” يتوج بلقب مستر أولمبيا

للعام الثاني على التوالي المصري “بيغ رامي” يتوج بلقب مستر أولمبيا

الولايات المتحدة – احتفظ المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ “بيغ رامي” للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا (اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام).

وتوج المصري بلقب البطولة لعام 2021، مساء السبت، ضمن الحدث الذي استضافته مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوق بيغ رامي على منافسه الأمريكي براندون كاري وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، ووصيف العام الماضي الذي فاز به بيغ رامي كأول مصري في التاريخ.

وبلغت قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها بيغ رامي 400 ألف دولار.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيغ رامي البالغ 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل (136كغ)، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

وظهر بيغ رامي لأول مرة على الساحة الاحترافية لهذا النوع من الرياضة في عام 2013 بفوزه بجائزة “نيويورك برو” في ذلك العام، وهو الظهور الثامن في مسابقة مستر أولمبيا والعرض التنافسي العشرين في منافسات كمال الأجسام.

ونال “بيغ رامي” شهرة واسعة العام الماضي عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، وتربع على عرش رياضة كمال الأجسام.

المصدر: barbend.com