فرنسا – يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “استئناف الكفاح” وإقناع رؤساء وحكومات الدول التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، بإلغائها.

وقال ماكرون امس بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” غير الحكومية لهذا الغرض.

وأضاف ماكرون أنه يتعين استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.

وفي خطاب ألقاه داخل مبنى بانثيون بباريس (المبنى الروماني الأثري) تحدث ماكرون عن “ما لا يقل عن 483 جريمة قتل على مستوى الدولة” نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020.

وتلتزم 55 دولة حول العالم بتطبيق عقوبة الإعدام، أما في فرنسا فقد ألغيت هذه العقوبة بموجب القانون في 9 أكتوبر 1981، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران.

وكانت آخر حالة إعدام يتم تنفيذها بالمقصلة في فرنسا في سبتمبر عام 1977.

المصدر: “د ب أ”