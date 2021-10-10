ليبيا – أكد مدير مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي تعليق الرحلات الداخلية بالكامل إلى أجل غير معلوم حتى الاستجابة لمطالبهم.

الشافعي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن موظفي الخدمات التموينية لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 47 شهرًا، بينما موظفو المناولة لم يقبضوا رواتبهم منذ 17 شهرًا، وكذلك موظفو الخطوط الليبية منذ 19 شهرًا، وأشار إلى أن مطار بنينا الدولي لم يستلم أي ميزانية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال الشافعي إنهم راسلوا مصلحة المطارات بحكومة الوحدة الوطنية دون جدوى، وإنهم يوفرون احتياجاتهم الضرورية بالعلاقات الشخصية، وفق تعبيره. مشيرًا إلى أنهم سيواصلون استقبال الرحلات الخارجية فقط تقديرًا لظروف المرضى والليبيين في الخارج.