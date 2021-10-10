مصر – كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، يوم امس أنه تم العثور عن رؤوس أكباش حجرية جديدة في منطقة الحفائر بطريق الكباش بالأقصر.

وقال وزيري لـ”اليوم السابع” إنه وخلال العمل في الحفائر خلال الساعات الماضية “ظهر عدد من رؤوس الكباش التي تدعم مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة”.

وقاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولات لمتابعة العمل في مدخل طريق الكباش بمنطقة معبد خونسو بالكرنك، وذلك تمهيدا للاحتفالية التاريخية التي تنتظر الأقصر خلال الأسابيع المقبلة في افتتاح طريق الكباش الفرعوني.

وأكد وزيري أنه تم الانتهاء من العمل بنسبة 98% من طريق الكباش الفرعوني، ويجري وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لحفل افتتاح عالمي يليق بالأقصر ومصر أمام العام، مؤكدا أنه سيكون كرنفالا تاريخيا يضاهي احتفالية موكب المومياوات الفرعونية.

وصرح المسؤول المصري: “هيخلي الأقصر جنة، فهو بمثابة متحف مفتوح، وجار العمل على تنظيف وترميم المعابد، وبالفعل ظهرت النقوش والألوان لأول مرة من بعد بنائها من قبل المصري القديم”.

المصدر: “اليوم السابع”