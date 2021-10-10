ليبيا – أفاد عضو المكتب الإعلامي بمطار الأبرق الدولي محمد الزاوي بتوقف المطار عن العمل منذ يوم أمس السبت جراء إضراب الموظفين.

الزاوي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن موظفي المناولة والخدمات التموينية أضربوا عن العمل جراء عدم حصولهم على مرتباتهم منذ فترة.

وأضاف: “مطار بنينا سيغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية الأسبوع المقبل في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة بصرف مرتبات الموظفين”.

هذا وأعلن مطار بنينا الدولي أمس السبت إغلاق مجاله الجوي أمام الرحلات الداخلية، جراء إضراب الموظفين المطالبين بصرف مرتباتهم.