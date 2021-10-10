هدف قاتل في شباك إسرائيل يحافظ على آمال إسكتلندا في التأهل لمونديال 2022

هدف قاتل في شباك إسرائيل يحافظ على آمال إسكتلندا في التأهل لمونديال 2022

إسكتلندا – أحرز الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدفا في الوقت بدل الضائع ليهدي الفوز لمنتخب بلاده على حساب ضيفه الإسرائيلي في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقدمت إسرائيل مرتين في النتيجة عن طريق إيران زاهافي (د.5) ومؤنس دبور (د.31)، بينما ردت إسكتلندا بواسطة جون ماكجين (د.29) وليندون دايكس (د.55).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، اقتنص ماكتوميناي هدف الفوز الغالي لإسكتلندا لتحافظ على آمالها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

وبعد الفوز المثير في ملعب “هامبدن بارك” واقتناص النقاط الثلاث، عززت إسكتلندا موقعها في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن إسرائيل ثالثة الترتيب والتي توقف رصيدها عند 10 نقاط.

وتتصدر الدنمارك فرق المجموعة السادسة بسجل مثالي وبالعلامة الكاملة 18 نقطة بعدما فازت بمبارياتها الست في التصفيات.

المصدر: “رويترز” + وكالات