روسيا – أفادت وسائل إعلام روسية بأنه حسب المعلومات الأولية، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون بتحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم “خطيرة جدا”.

ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك شرقي تتارستان، وعلى متنها طياران و21 مظليا من النادي المحلي.

وذكرت وكالة “نوفوستي” نقلا عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.

وصنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.

في سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: وكالات أنباء ورسية