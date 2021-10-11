الأردن – كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، أن هناك توجها في المستقبل لتقديم خدمات نقل الطرود البريدية عبر طائرات “الدرون”، من خلال مشغلي البريد العاملين في السوق البريدية المحلية.

وقالت الهيئة، في بيان لها إنها “تسعى من خلال مشغلي البريد فيها إلى تقديم هذه الخدمة واعتمادها مستقبلا، مستفيدين بذلك من التطور التكنولوجي السريع في تطور تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية وأسعار تنافسية في متناول فئات المجتمع كافة”.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي للبريد إن “انعقاد الاحتفالية يأتي على هامش احتفال مختلف دول العالم بيوم البريد العالمي الذي يصادف التاسع من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك تأكيدا لزيادة الوعي بدور البريد الذي يقوم به في الحياة اليومية للأفراد والشركات، فضلا عن مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية وعلى مر العصور كونه وسيلة الاتصالات الأولى والأقدم”.

وأضاف أن “اتحاد البريد العالمي تبنى شعار (ابتكروا تتعافون) للعام الحالي، جاء ليوضح الأدوار المهمة والحيوية التي يقوم بها قطاع البريد في ابتكار خدمات بريدية ذات طابع جديد تضمن استمرارية تلقي المجتمعات للخدمات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى قدرته على تحمل مسؤولية التعافي من الآثار السلبية لتوقف البريد الدولي لفترة ليست بالقليلة في بداية أشهر ظهور جائحة كورونا”.

وأردف قوله: “جائحة كورونا قلبت موازين قطاع البريد على مستوى العالم أجمع، فتأثر حجم تبادل البعائث البريدية الدولية بالانخفاض نتيجة إغلاق الحدود وتوقف الشحن الجوي بين الدول، إذ بلغ إجمالي الطرود البريدية الدولية في المملكة ما تقديره مليونا طرد بريدي دولي حتى نهاية العام 2020، بالمقارنة مع 4 ملايين حتى نهاية العام 2019. بينما بلغ إجمالي الطرود البريدية المحلية حتى نهاية العام 2020 ما مقداره 17 مليون طرد محلي بنسبة ارتفاع تقدر بـ55 % عن العام 2019 وبلغ 11 مليون طرد بريدي محلي”.

وأتاحت الهيئة لشركات التوصيل إقامة أكشاك في احتفالها، حيث تم تقديم ريع إقامتها لصالح مؤسسة الحسين للسرطان، وذلك انطلاقا من الدور الذي تحرص شركات التوصيل على أن تؤديه في خدمة المجتمع المحلي.

المصدر: “الغد”