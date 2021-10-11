الأردن – نما ناتج الأردن المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من عام 2021، بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي امس إن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأضافت أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت نسبته 5.7 بالمئة، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة بلغت 5.4 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9 بالمئة، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8 بالمئة.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي، والبالغ 3.2 بالمئة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

المصدر: “الغد”