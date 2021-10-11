ليبيا – تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من العثور على 7 أسطوانات غاز تحتوي على غاز الكلور السام.

قسم البحث الجنائي بنغازي أكد عبر مكتبه الإعلامي تلقيه بلاغ من أحد المواطنين عن وجود عدد 7 أسطوانات متروكة بالتحديد بعد مقبرة الهوراي، وانتقل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي لنفس المكان، ووجدوا الأسطوانات مرمية، ولا وجود لأشخاص بجانبها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم نقل الأسطوانات إلى قسم البحث الجنائي، وتكليف أعضاء التحريات بإخطار مدير مكتب متابعة وتشغيل مرافق المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأضاف المكتب الإعلامي: “وبالانتقال مع فني من الشركة وباطلاعه على الأسطوانات تبين أنها معبأة بغاز الكلور السام، وسعة كل أسطوانة 65 كيلو وهي تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين، وبالاستدلال معهم أفادو أنه قد تم سرقتها من محطة تنقية المياه والصرف الصحي القوراشة البيارة.

البحث الجنائي أكد أنه ما زال هناك مجموعة أسطوانات لم يتم العثور عليها، وتم إثبات ذلك في التحقيق والبحث جاريًا عن باقي الأسطوانات.