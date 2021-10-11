ليبيا – طالبت البعثة الأممية كافة الأطراف الليبية بتفادي التصعيد والدخول في حوار مباشر لإيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة.

بيان صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد شدد على وجوب احترام الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق الواجب مواصلة الالتزام بها بعد أن أقرها ملتقى الحوار السياسي مشددا على ضرورة تفادي التصعيد.

وتابع البيان إن المطلوب الآن هو الامتناع عن أي عمل يمكن أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل واحترام هذا الموعد الذي وضعته خارطة الطريق.