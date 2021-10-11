ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن البيان الصادر عن حسين القطراني رسم بوضوح خارطة الطريق (البديلة) عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الليبيين بكل قواهم السياسية والاجتماعية، وكأصحاب مصلحة في ديمومة الكيان الوطني مطالبون بالاصطفاف ودعم خيارات المسار السلمي، والذهاب لصناديق الاقتراع من أجل حماية المستقبل.

ونوّه إلى أن رئيس الحكومة أمام امتحان سياسي صعب، متمنيًا ألا يذهب لخيار الهروب للأمام وممارسة الشعبوية من خلال التسويق الدعائي الممول، كبديل عن التسوية العادلة.