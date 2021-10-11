ليبيا- تطرق تقرير تحليلي للتدخلات السلبية لتركيا في ليبيا التي تمثل سببا أساسيا في عدم قبول مصر بتطبيع علاقاتها المقطوعة مع الأتراك.

التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى ما يعتقده الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح حول خلافات إقليمية بين الجانبين تعيق تقدم العلاقات بينهما.

وتابع عبد الفتاح بالقول إن حل الأزمة الليبية قد يسرع من التقارب وتجسير الخلافات بين البلدين فالوضع في ليبيا من أبرز القضايا العالقة في العلاقات المصرية التركية فيما يمثل تنامي نفوذ الإخوان في البلاد أحد القضايا الرئيسية التي تثقل كاهل هذه العلاقات.

وأضاف عبد الفتاح إن مصر قلقة من دعم تركيا للإخوان في ليبيا فيما أوضح وزير الخارجية المصري الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب محمد العرابي إن على أنقرة عدة التزامات يجب أن تفي بها لإقناع القاهرة بنواياها الحسنة قبل رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي.

وأكد العرابي إن على رأس هذه الالتزامات وجود تركيا غير المرغوب فيه في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص